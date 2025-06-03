Aile üyelerini rehin aldı, operasyon yapıldı
Batman'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine ekipler, aile üyelerini kurtardı.
Batman'ın Sason ilçesi Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G., kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi.
4 SAAT MAHSUR KALDILAR
Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.
"TEDAVİ GÖRÜYORDU"
Kurtarılan baba Yasin G., "Odadaydık. Psikiyatri tedavisi oluyordu 15-20 yıldan beri. Herhalde bu son aylarda ilacı mı kullanmadı, bilmiyoruz. Bir hafta yatırdık, taburcu ettik. Tedavi olduktan bir hafta sonra kontrole gitti. Bugün randevu aldığımız doktora gitmemişti. Yol parası da vermiştim ona. Bana küfredip ‘seni öldüreceğim’ dedi. Odamız ayrıdır. Kapıyı kilitledi. Evde parçalamadık bir şey bırakmadı." dedi.
İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan elinde tahra, tehditler savuran Ömer Murat G.’nin eylemini sonlandırması için ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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