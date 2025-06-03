Aile üyelerini rehin aldı, operasyon yapıldı

"TEDAVİ GÖRÜYORDU"

Kurtarılan baba Yasin G., "Odadaydık. Psikiyatri tedavisi oluyordu 15-20 yıldan beri. Herhalde bu son aylarda ilacı mı kullanmadı, bilmiyoruz. Bir hafta yatırdık, taburcu ettik. Tedavi olduktan bir hafta sonra kontrole gitti. Bugün randevu aldığımız doktora gitmemişti. Yol parası da vermiştim ona. Bana küfredip ‘seni öldüreceğim’ dedi. Odamız ayrıdır. Kapıyı kilitledi. Evde parçalamadık bir şey bırakmadı." dedi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan elinde tahra, tehditler savuran Ömer Murat G.’nin eylemini sonlandırması için ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.