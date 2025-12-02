Aile ve Nüfus sempozyumunda "Nüfusun yaşlandığı" uyarısı

Aile ve Nüfus Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye nüfusunun yaşlandığını hatırlattı.

Son yıllarda azalan doğurganlık hızının aynı eğilimde devam etmesi durumunda Türkiye nüfusunun hiçbir zaman 100 milyona ulaşamayacağını söyledi.

Ankara’da gerçekleştirilen sempozyumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kürsüdeydi.

Göktaş, “Aileyi ve dinamik nüfusu korumak, bir milli beka meselesidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı; işte tam da bu sebeple sadece bir politika başlığı değil, geleceğimize yön veren bir vizyondur. Hedefimiz gelecek on yılları şekillendirmek, Beşeri sermayeyi güçlendirmek, ülkemizin rekabetçi gücünü artırmaktır.” dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye’de 71 ilde doğurganlık hızının nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2 virgül 1’in altına düştüğüne dikkat çekti.

Her 3 haneden 2'sinde 0 -17 yaş arasında çocuk bulunmadığını belirten Göktaş tek kişinin yaşadığı hanelerin oranının ise yüzde 20'ye yükseldiğini ifade etti.