Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 bakım personeli başvuru süreci devam ediyor: Bakım personeli başvurusu nasıl yapılır?

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 2390 sözleşmeli bakım personeli alınacaktır.



Adaylar başvurularını 15.10.2024-30.10.2024 tarihleri arasında son gün (30.10.2024) saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.



Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir." denildi.



