Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakati, kariyer ilkeleri, kıdemi ile sınav sonuçları esas alınarak öğrenim, sınıf ile kadro durumları gözetilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapılacaktır." denildi.