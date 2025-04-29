Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ne zaman?
Aile Bakanlığı tarafından düzenlenen görevde yükselme sınavının detayları açıklandı. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına dair başvurular, merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakati, kariyer ilkeleri, kıdemi ile sınav sonuçları esas alınarak öğrenim, sınıf ile kadro durumları gözetilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapılacaktır." denildi.
SINAV BAŞVURUSU
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına dair başvurular, merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden 30.04.2025 - 21.05.2025 tarih aralığında yapılacak.
SINAV TARİHİ
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı; Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 29.06.2025 tarihinde, Pazar günü, saat 10.00’da, Ankara ilinde ve Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav takvimi, duyurusu veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacak olup; tebligat niteliğindedir.
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