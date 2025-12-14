Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alınacak

14.12.2025 19:45

Son Güncelleme: 14.12.2025 20:19

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na alınacak 3 bin sözleşmeli personel için başvurular yarın başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde personel alımı müjdesi verdi. 

Bakan Göktaş, bakanlığa 3 bin sözleşmeli personel alacaklarını açıkladı. 

Göktaş, başvuruların yarın başlayacağını kaydetti.