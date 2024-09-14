Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara denetim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara habersiz denetimler sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara denetim

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kuruluşları mercek altında tutan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor.

Kadın, , engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren ekipler, kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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