Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

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Ankara'da, 18 yaşındaki Eda Nur Aslan, 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili cinsel saldırı iddiası var. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklamada bulundu. Bakanlık Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ettiklerini belirtti.



Kamu davasının açılması halinde bakanlık olarak davaya müdahil olarak hukuki süreçte bulunacaklarını ifade ettiler.

Eda Nur Kaplan, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi oldu.

Eda Nur Kaplan (18)

Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Şikayet üzerine M. A. gözaltına alınırken diğer şüpheli Y. G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



M.A. emniyetteki ifadesinin ardından, delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



''KÜÇÜK KIZINI HARCADILAR ANNE''



Eda Nur intihar etmeden önce annesine bir mesaj da gönderdi. O mesajda 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar' diye yazdığı belirtildi.