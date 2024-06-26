Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Partili Turhan Çömez için suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir. Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır" denildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığın tüm çocukların üstün yararını gözettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



'Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili' sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte. Aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey, çocukların siyaset üstü olduğudur! Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz! Ayrıca devlet kurumlarından herhangi bir izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz.