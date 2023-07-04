Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirildiği" iddialarına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğü' nün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirildiği" iddialarına açıklama
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Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer verildi.

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği, bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

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