Aile yemeğinde dehşet: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı Burak Yalçınkaya (29), aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Aile yemeğinde dehşet: 2 ölü, 4 yaralı

'da Burak Yalçınkaya’nın yemeğe davet ettikleri ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve onun aile bireylerini tabancayla vurduğu olayda, ölü sayısı 2’ye çıktı.

Hüseyin Yalçınkaya’nın ardından kızı Yağmur da kurtarılamadı.

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı.

Aile yemeğinde dehşet: 2 ölü, 4 yaralı - 1

Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olup, yoğun bakıma alınan Yağmur Yalçınkaya da kurtarılamadı.

Burak Yalçınkaya ile diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...