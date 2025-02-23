Aileler arasında silahlı "kız isteme" kavgası: 3 ölü, 7 yaralı
Mardin'de iki aile arasında "kız isteme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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