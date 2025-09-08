Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler: Mücadeleye devam edeceğiz

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Yasemin Minguzzi, yürüyüş boyunca boynuna taktığı Kocaelispor atkısıyla yürüdü. Eyleme, İzmit’te dövülerek öldürülen Kıvanç Uman’ın ailesi de katıldı. "BENİM ÇOCUĞUM BUGÜN OKULA GİDEMEDİ, BU ÇOK ACI" Konuşmasında herkese teşekkür eden Yasemin Minguzzi, "Sadece Kocaeli’ye değil, Türkiye ’nin birçok iline gitmek gibi planlarım var. Her yerden çağırılıyorum, durmayacağım, her yere gideceğim. Bu sabah misafir kaldığım evin yanında bir okul olduğunu öğrendim. Müdür mikrofondan çocukların isimlerini okuyordu. ‘Ahmet’ ismi birkaç kez söylendi. Benim çocuğum bugün okula gidemedi, bu çok acı." dedi.

"İKİ POLİS ŞEHİT OLMUŞ, BUNU YAPAN 16 YAŞINDA İBLİS"



İzmir’de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili de konuşan Minguzzi, "İki polis şehit olmuş. Bunu yapan 16 yaşında iblis. Onlar durmuyor, biz de durmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Benim hiçbir şeyden korkum yok, zaten canımdan can gitmiş." diye konuştu.



"NE KADAR KALABALIK OLURSAK SESİMİZİ O KADAR ÇOK DUYURURUZ"



2 Ekim’de görülecek davaya Kocaelili gençleri çağıran Minguzzi, “Özellikle gençleri bekliyorum. Türk gençliğine çok güveniyorum. Binin otobüse gelin, çünkü sizin bağırmalarınız mahkeme salonuna kadar bana geliyor. O gün katillerin dördü birden gelecek, yüz yüze olacağız. Ne kadar kalabalık olursak sesimizi o kadar çok duyururuz.” ifadelerini kullandı.



"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YOKTUR, KATİL ÇOCUK VARDIR"



Kıvanç Uman'ın annesi Derya Uman ve babası Orhan Uman da gözyaşları içinde adalet çağrısı yaptı. Derya Uman, "2023 yılında evladımı kaybettim. 'Suça sürüklenen çocuk’ dediler. Suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır. Oğlum 3 kişi tarafından darbedilerek öldürüldü. Katillerden biri 2 yıl yatıp çıktı. Bu mu adalet? Oğlumu bana geri verin." dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.