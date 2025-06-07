Ailelerin kavgası kanlı bitti: Muhtar öldü, 3 kişi yaralı
Çankırı'da husumetli aileler arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Silahla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez öldü. 3 kişi yaralardı, 4 şüpheli gözaltında.
Çankırı'da iki aile arasındaki husumet cinayetle sonuçlandı.
Olay akyam saatlerinde merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi.
iki aile arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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