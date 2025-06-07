Ailelerin kavgası kanlı bitti: Muhtar öldü, 3 kişi yaralı

Çankırı'da husumetli aileler arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Silahla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez öldü. 3 kişi yaralardı, 4 şüpheli gözaltında.

Ailelerin kavgası kanlı bitti: Muhtar öldü, 3 kişi yaralı

'da iki aile arasındaki husumet cinayetle sonuçlandı.

Olay akyam saatlerinde merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi.

iki aile arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Ergül Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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