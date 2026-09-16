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“Ailem Güvende” operasyonu. 419 sosyal medya hesabına erişim engeli

16.09.2026 18:08

“Ailem Güvende” operasyonu. 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Anadolu Ajansı

419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

NTV - Haber Merkezi
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“Ailem Güvende” operasyonu kapsamında 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu sürüyor.

 

Operasyon kapsamında 419 tane sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 

Başsavcılığın açıklamasında “Aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismardan korumak amacıyla sosyal medya platformlarında müstehcenlik içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 adet sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 