“Ailem Güvende” operasyonu. 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
16.09.2026 18:08
419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.
“Ailem Güvende” operasyonu kapsamında 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu sürüyor.
Operasyon kapsamında 419 tane sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Başsavcılığın açıklamasında “Aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismardan korumak amacıyla sosyal medya platformlarında müstehcenlik içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 adet sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.