''Ailem Güvende'' operasyonunda aranan Emre Tanış yakalandı
14.09.2026 21:39
15 ilde gerçekleşen operasyon sonrası adliyedeki işlemler sürerken şu ana kadar 22 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Emre Tanış yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı.
Savcılık, soruşturma dosyasındaki tespitlerde Tanış’ın erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarına “pazarladığı” ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı iddiasının yer aldığını bildirdi.
Tanış’ın çok sayıda erkek mağduru benzer şekilde istismar ettiği iddiası üzerine soruşturmanın genişletildiği belirtildi.
İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirilmişti.
Adliyedeki işlemler sürerken şu ana kadar 22 kişinin tutuklandığı bildirildi.