"Ailem Güvende" adı verilen soruşturmada bu sabah yeni bir operasyon yapıldı .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, internet siteleri ve sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Başsavcılık 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler, müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma ve fuhşa aracılık etmekle suçlanıyor.

Şüphelilere ait sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

31 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI, 70 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri, bu sabah Ankara merkezli 31 şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 70'i gözaltına alındı. Dört şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Polis üç kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.