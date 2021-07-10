Ailenin tüm fertleri cezaevinde

Akın Kutlu, 2020'de ambulansla hastaneye götürülen 17 yaşındaki Emre Mays'ı husumetlisine benzettiği için bıçakladı. Emre Mays hayatını kaybetti.



Akın Kutlu'nun ağabeyi Muhammed Kutlu da cinayet işledi. Kutlu, dayısının oğlunu tabancayla vurdu.



İkinci cinayetle ilgili Muhammed Kutlu, diğer kardeşi ve babası tutuklanırken, annesine de azmettiricilikten dava açıldı.



Cinayetle sonuçlanan tartışmanın nedeni İstanbul Fulya'daki bir büfe. Kutlu ve Tekcan aileleri büfeyi birlikte işletiyordu ancak iddiaya göre aralarında bir süredir anlaşmazlık vardı.



Büfede çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, taraflar birbirinden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti, burada bir kez daha karşı karşıya geldiler.



Muhammed Kutlu, yanında getirdi tabancayla Ozan Tekcan'a ratsgele ateş etti,



Ozan Tekcan, vücuduna isabet eden 8 kurşunla hayatını kaybetti.



Polis havaya ateş açarak, saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



Cinayetin ardından Gazi Kutlu ile oğulları Muhammed ve Davut tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anneleri Döndü Kutlu ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı.