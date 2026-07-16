Ailesi her yerde arıyordu, Yunanistan'da görüntüsü ortaya çıktı

Balat ailesi, yaklaşık dokuz ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan 'a geçen ve o tarihten bu yana haber alamadıkları Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istedi.

Anne Gülsel Balat, yetkililerden oğlunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, "Çaresiz kaldım. Dokuz aydır ekrana çıkmak istemedim. 'Umut Allah'tandır' dedim, bir yerden ışık gelir mutlaka. Çaresiz kaldım. Sadece evladımı istiyorum, bana yardım edin." dedi.

Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Dokuz ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık." şeklinde konuştu.

Baba Balat, oğlunu bulana kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi.

YUNANİSTAN'DA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Taner Balat'ın Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e gitmek için bilet aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yunanistan'a giden ailenin kendi imkanlarıyla ulaştığı görüntülerde, Balat'ın otogardaki bir firmanın görevlisinden bilet aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.