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Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe vererek yaktı.

Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı.

Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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