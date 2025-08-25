Ailesi kayıp ihbarında bulundu, 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Samsun'da acı olay

Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde vatandaşlar dört katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.