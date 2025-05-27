Ailesi televizyon programına çıkmıştı: Ormanda ölü bulundu

Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrılan Özgür Evren Öziş (34), yaklaşık 1 aydır aranıyordu. Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı.

Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu.

Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.