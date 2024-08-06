Ailesine "Ormana gidiyorum" dedi, ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'de ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki şahıs, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Ailesine "Ormana gidiyorum" dedi, ağaca asılı halde bulundu

'nin Körfez ilçesinde yakınlarını telefonla arayarak ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki Mücahit Mengütay'dan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu polise ihbar etti.

Ormanlık alanda yapılan aramada Mengütay'ın ağaçta asılı vaziyette cesedi bulundu. 2 çocuk babası olan ve eşi de hamile olan Mücahit Mengütay'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.

İlimtepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında Mengütay'ın cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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