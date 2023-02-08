Ailesine ulaşılamayan kaç çocuk var?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada depremde anne-babaları yaşamını yitiren veya kaos nedeniyle ailelerini kaybeden çocuklarla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Anne ve babası yanında olmayan çocuklarla ilgili İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Fuat Karaman, NTV'den Melike Şahin'in sorularını yanıtladı.

İstanbul'un çeşitli hastanelerinde deprem bölgesinden getirilen yaralılar olduğunu söyleyen Karaman, hastanelerdeki 7 çocuğun ailesine ulaşılamadığını söyledi. Karaman, "Sağlık il müdürlüğünden bize iletilen, hastanede 7 çocuğun tedavi süreci devam ediyor. Tedavi sürecinin ardından koruma altına alma işlemlerini başlatacağız." dedi.

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Refakatsiz çocuklar için 81 ilde kabul birimlerinin aktif olduğunu belirten Karaman, "İl müdürlüklerine bildirilmesinden itibaren kabul birimlerimizce teslim alınıyor. Sağlık kontrollerinin ardından çocuklarımızın takipleri devam ediyor. Biz çocuklarımızı teslim aldıktan sonra detaylı sosyal inceleme yapıyoruz. Akrabalarına ulaşmaya çalışıyoruz. Uygun akraba varsa mahkeme kararıyla çocukların teslimini sağlıyoruz." diye konuştu.



"İSTANBUL'DA KAYIP ÇOCUK İHBARI YOK"

İstanbul'da herhangi bir kayıp çocuk ihbarı alınmadığını dile getiren Karaman, "Kriz masalarımız aktif olarak çalışmaları yürütüyor. Çocuğunu kaybedenler 183 hattını arayarak bilgi alabilir. 81 ilde AFAD koordinasyonunda il müdürlüklerimiz görevli." ifadelerini kullandı.

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"İHTİYAÇ OLURSA DEĞERLENDİRME YAPARIZ"



Öte yandan yine sosyal medyada çok sayıda vatandaş depremde ailesini kaybeden çocuklar için koruyucu aile olabileceklerini belirtiyor. Bu konuya da değinen Karaman, "Vatandaşlarımız iyi niyetle yardımcı olmak istiyor. Ama şu anda bakanlığımız tüm çocukları himaye edebilecek kapasitede." dedi.



Karaman şöyle devam etti:



"Tüm vatandaşlarımızı AFAD'ın nakdi yardım hesaplarına davet ediyoruz. Bunun haricinde bir yardım talebimiz yok. İlerleyen aşamada sayının artması durumunda Türkiye çapında 9 bin, İstanbul genelinde 10 bin statüsü verilmiş koruyucu ailemiz var. Depremden itibaren yoğun bir şekilde yanlarına ek çocuk alabileceklerini belirttiler. İhtiyaç olursa değerlendirme yapılabilir. "



140 ÇOCUK HATAY'DAN İSTANBUL'A GETİRİLİYOR



Ayrıca Karaman'ın açıklamasına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korumasında bulunan 140 çocuk Hatay'dan İstanbul'a getirilecek. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen çocuklar, İstanbul'daki çocuk evlerine yerleştirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.

Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.



Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."