Ailesini katletti, ayrıntılar ortaya çıktı: Altınları satmış

Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu."

Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi, sonra babamı bıçakladım.

"Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu.

Altın meselesinden dolayı ailesiyle tartıştıklarını iddia eden A.Ç., şunları söyledi:

Duruşmada ayrıca, olayda yaralanan amca G.Ç., yenge F.Ç. ve dede C.Ç. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen anne ve bana

FARE ZEHRİ, BIÇAK VE SİLAH AYRINTISI

Psikolojik sorunları olduğunu ve bu durumu ailesiyle paylaştığını dile getiren A.Ç., ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu.

Ayrıca bilgisayarındaki fare zehri, bıçak ve tabanca gibi aramaların ailesiyle ilgisi olmadığını öne sürerek, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu." dedi.

"BENİ YARALAYIP EŞİMİ KOVALAMAYA BAŞLADI"

Olayda yaralanan amca G.Ç., duruşmada verdiği ifadede sesleri duyması üzerine abisinin evine çıktıklarını, yedek anahtarla içeri girdiklerinde A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü söyledi.

Amca G.Ç., "Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaralayarak eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra ben bayıldım. Kendisinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Yenge F.Ç. ile dede C.Ç. de sanık A.Ç.'nin kendilerini bıçakla yaraladığını söyleyerek şikayetçi olduklarını ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, anneanne R.K.'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Öte yandan 11 Kasım 2024'te meydana gelen olayda şahıs tutuklanmıştı.