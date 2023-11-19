Ailesini katleden baba hayatını kaybetti

ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET VARMIŞ



Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

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