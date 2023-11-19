Ailesini katleden baba hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir binada geçtiğimiz pazar günü Özgür Nayman (33), eşi Sevilay Nayman (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Olayda Sevilay Nayman ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, ağır yaralı Özgür Nayman hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık 1 hafta tedavi gören baba, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YATAK ODASINDA KOKAİN BULUNMUŞTU
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı.
Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.
ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET VARMIŞ
Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.
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