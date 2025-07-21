Ailesini katleden itfaiyeci cezaevinde yaşamına son verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye personeli Turgay Gezgin'e ait evde 18 mart sabahı yangın çıktı. Alevler söndürüldü.



Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 11 ve 4 yaşındaki iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.



Genç kadın ile çocuklarının yangın öncesi kimyasal maddeyle uyutulduğu ortaya çıktı.



Hem itfaiyeci hem de yangından kısa süre sonra nişanlandığı kadın gözaltına alındı. Gezgin tutuklandı.



Bir süre önce Adana Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledilen zanlı, koğuşta hayatına son verdi.



