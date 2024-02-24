Ailesini katleden şüpheli yakalandı

İstanbul'da tartıştığı birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney’i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ailesini katleden şüpheli yakalandı
İstanbul'da aile katliamı: 3 ölü

İstanbul'da aile katliamı: 3 ölü

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Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki dairede dün iş insanı Suat Güney, önce kızları Mine Güney (30), Zeliha Güney'i (31) daha sonra da birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü’yü tabancayla vurdu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin öldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını takip ederek olaydan sonra kaçan Suat Güney’in peşine düştü.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

"BİR ANLIK ÖFKE"

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.

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