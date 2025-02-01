Ailesini öldürüp Bursa'ya kaçtı: Katliamın nedeni ailesinin evliliğine izin vermemesi mi?
Eyüpsultan'da'da B.Y. (17), yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. Katliamın nedeninin ise internetten tanışılan bir kadın olduğu iddia edildi. İddiaya göre 17 yaşındaki genç, kendisinden yaşça büyük olan kadınla evlenmek istemesine ailesi izin verdiği için katliamı gerçekleştirdi.
Haber: Tugay Saday
Anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) gözünü bile kırpmadan katleden 17 yaşındaki cani evlat Bursa yolunda yakalandı.
Zanlı B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.
KATLİAMIN NEDENİ İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADIN MI?
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan ve soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken katil zanlısı eğer yakalanmasaydı internetten tanıştığı kadının yanına gidecekti ve katliamın nedeni de o kadındı.
İddiaya göre 17 yaşındaki katil zanlısı genç, sosyal medyadan tanıştığı ve kendisinden yaşca büyük olan kadınla evlenmek istemesine karşı çıktığı için ailesini katletti.
BİNADAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞ
Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.
ÖLDÜRÜLEN AİLE ÜYELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan anne, baba, kardeş ve babaannesinin cenazesi Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi.
Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi.
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