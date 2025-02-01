Ailesini öldürüp Bursa'ya kaçtı: Katliamın nedeni ailesinin evliliğine izin vermemesi mi?

Haber: Tugay Saday Anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) gözünü bile kırpmadan katleden 17 yaşındaki cani evlat Bursa yolunda yakalandı.

KATLİAMIN NEDENİ İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADIN MI?



Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan ve soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken katil zanlısı eğer yakalanmasaydı internetten tanıştığı kadının yanına gidecekti ve katliamın nedeni de o kadındı.

İddiaya göre 17 yaşındaki katil zanlısı genç, sosyal medyadan tanıştığı ve kendisinden yaşca büyük olan kadınla evlenmek istemesine karşı çıktığı için ailesini katletti.

BİNADAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞ



Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.