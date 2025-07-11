Ailesinin evini yaktı, linçten polis kurtardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammed I. gece yarısı ailesinin evini ateşe verdi.

Hızla büyüyen yangın komşu eve de sıçradı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Muhammed I. ise mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.



AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis, biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığın elinden kurtardığı Muhammed I.'yı gözaltına aldı.



Muhammed I.'nın kendilerine zulüm ettiğini, zorla paralarını aldığını söyleyen baba Hasan I. (59) ve diğer aile bireyleri kendisinden şikayetçi oldu.