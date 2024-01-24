Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken Metin T. gözaltına alındı.

Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi

Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin T., apartmandan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın teras katı kullanılamaz hale geldi.

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