Ailesiyle tartıştı: Evini ateşe verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde ailesiyle tartışan Emrah Ş. isimli şahıs, evini ateşe verdi.

Ailesiyle tartıştı: Evini ateşe verdi

İlçenin kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Darende Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yangını Emrah Ş.'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

Aile üyeleriyle sorunları olduğu belirtilen Emrah Ş.'nin, evde istenmediğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek evi ateşe verdiği öne sürüldü.

Öte yandan yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi.

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