Aileyi trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Durmuş Ahmet Sarı (66) idaresindeki otomobil, Tunçbilek beldesi-Tavşanlı yolunun Beyköy Mahallesi mevkisi yakınında kaldırıma çarparak devrildi.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.



Yaralanan sürücü Durmuş Ahmet Sarı ile araçta bulunan eşi Nilgün (62) ve kızı Asude Sarı (17), Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesin'e kaldırıldı.



Yaralılardan Nilgün Sarı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.