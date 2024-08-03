Air France Beyrut'a uçuşları askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.

Air France Beyrut'a uçuşları askıya aldı

Air France yolcu hizmetlerinden edinilen bilgiye göre, 'nın başkenti Paris ile arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.

İki başkent arasındaki seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren başlaması öngörülüyor.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

HANİYE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan uçuşlarını askıya aldı

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