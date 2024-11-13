AJet indirimli bilet kampanyası başlattı: AJet indirim kampanyası tarihleri

AJET, yurt içi uçuşlar için 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında belirlenen hatlarda geçerli olan uygun fiyatlı uçuşlar hakkında bilgi paylaşıldı.



AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 13 Kasım 2024 olarak belirlenen kampanya, 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.



AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ



Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.



KAMPANYA HAKKINDA DİĞER AYRINTILAR



Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.



Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.



Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.



Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.



Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.



Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.



Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.



Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecektir.



Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.



AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.



AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

