AJet'ten 849 liraya uçak bileti fırsatı: AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli?

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.



AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya düzenledi. Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



BİLET KAMPANYASI YARIN BİTİYOR



Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.



SADECE BELİRLİ TARİHLERDE GEÇERLİ



İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.



NASIL SATIN ALINACAK?



Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.