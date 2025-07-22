AJet'ten 849 liraya uçak bileti fırsatı: AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli?
AJet, yurt içine seyahat planı yapan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurdu. 2025 ekim-ocak tarihlerine özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye içinde şehir seyahati yapacak vatandaşlar uçak biletlerini sadece 849 liradan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor. Uygun fiyatlı seyahat fırsatı arayanlar için kaçırılmayacak bir imkan sunan AJet’in bu kampanyası, 155 bin koltuk ile sınırlı olacak. Peki, AJET indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli? İşte ayrıntılar...
AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya düzenledi. Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
BİLET KAMPANYASI YARIN BİTİYOR
Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
SADECE BELİRLİ TARİHLERDE GEÇERLİ
İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
NASIL SATIN ALINACAK?
Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.
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