AJet'ten avantajlı bilet kampanyası: Bu ülkelere uçuş 50 dolardan başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek.

Avantajlı biletler AJet .com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.