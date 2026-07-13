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AJet'ten avantajlı bilet kampanyası: Bu ülkelere uçuş 50 dolardan başlıyor

13.07.2026 13:07

AJet'ten avantajlı bilet kampanyası: Bu ülkelere uçuş 50 dolardan başlıyor
Anadolu Ajansı

AJet indirimli uçak bileti kampanyası başladı

AA
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AJet, bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

 

Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek.

 

Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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