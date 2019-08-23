Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 17 yılı geride bıraktı.

AK Parti'nin 18’inci kuruluş yıldönümü bugün Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise teşekkür turuna Rize'den start verecek.

Önce AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ardından ATO Congersium'da yıldönümü etkinliklerine katılacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Ağustos'ta yapılması planlanan program bugüne ertelenmişti.

Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık bin kişinin katılması beklenen etkinlikte Erdoğan, bir konuşma yaptı. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir de resepsiyon verildi.

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18 YAŞINA BASAN 18 KİŞİ

AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.



Alınan bilgiye göre, AK Parti Gençlik Kollarınca 14 Ağustos tarihinde evlerine gidilerek doğum günleri kutlanan gençler, partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine davet edildi.

AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Lise öğrencisi Ayşenur Döner (sağda), Gemi Mühendisi olmayı amaçlayan Ömer Faruk Çavuşoğlu (ortada) ve Aysel Karakehya (solda)

Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Rize, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Aydın, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Ağrı, Malatya, Erzurum ve Kayseri'den gençler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

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