Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 17 yılı geride bıraktı.

AK Parti'nin 18’inci kuruluş yıldönümü bugün Ankara’da düzenlenecek etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise teşekkür turuna Rize'den start verecek.

Önce AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ardından ATO Congersium'da yıldönümü etkinliklerine katılacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Ağustos'ta yapılması planlanan program bugüne ertelenmişti. Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katılacak.

Yaklaşık bin kişinin katılması beklenen etkinlikte Erdoğan, bir konuşma yapacak. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir de resepsiyon verilecek. Yine etkinlikte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede yapılanlar ve yaşananlar bir sinevizyonla anlatılacak. AK Parti'nin 18'inci yaşına özel bestelenen şarkı da ilk kez katılımcıların beğenisine sunulacak.

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18 YAŞINA BASAN 18 KİŞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, bu etkinlikler çerçevesinde NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Ünal, kutlama çerçevesinde AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'de doğan ve 18 yaşına basan 18 kişinin de genel merkezde ağırlanacağını belirtti.



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ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK



Bin kişinin katılacağı kutlama etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak.

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