AK Parti 25. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı ' AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikayesi ' başlıklı makalesi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yayımlandı.



Erdoğan, makalesinde 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken Türk milletiyle birlikte Türkiye 'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin o günlerde siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olduğunu, kendilerinin de siyaseti yeniden milletin hizmetine sunmak, devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmek ve Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.