AK Parti 25. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geldi
14.08.2026 20:22
Son Güncelleme: 14.08.2026 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün kutlama etkinliğinin yapıldığını Ankara Millet Bahçesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.
Kutlamaların yapıldığı Ankara Millet Bahçesi'ndeki alana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geldi. Erdoğan çifti AK Parti ile aynı yaştaki 25 gençle yan yana oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve vereceği mesajlar bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı ' AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikayesi ' başlıklı makalesi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yayımlandı.
Erdoğan, makalesinde 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken Türk milletiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin o günlerde siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olduğunu, kendilerinin de siyaseti yeniden milletin hizmetine sunmak, devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmek ve Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik çelengi yolladı.
Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek program alanına getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti’nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne vurgu yapılarak, beyaz ve turuncu karanfillerden hazırlanan '25' yazısı yer aldı