AK Parti 25. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeyrek asrı devirmenin gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye 'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti , siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.

Kutlamaların yapıldığı Ankara Millet Bahçesi'ndeki alana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geldi. Erdoğan çifti AK Parti ile aynı yaştaki 25 gençle yan yana oturdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına alandakilere dünyanın her tarafındaki destekçilere selam ve sevgilerini ileterek başladı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür ederken, “Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur ittifakı ortağımız Devlet Bahçeli beyefendiye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.” ifadelerini kullandı.



"Çeyrek asrı devirmenin gururunu yaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



“25. kuruluş yıldönümü, milletimize, ülkemize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Bakanlarımızdan, milletvekillerimize, il ilçe belde başkanlarımızdan, belediye başkanlarımıza, mahalle köy temsilcilerimize yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. İttifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum.



Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25’inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.



AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.



Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.



36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi.



Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik.



Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. 24 milyon kilometre bölünmüş yol yaptık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler tamamlandığında bu sayı 60 olacak. 27 şehrimizi hızlı tren ağırla birbirine bağlıyoruz. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek.



Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik, üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız, ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik sözümüzü tuttuk.



323 millet bahçemizi hizmete açtık. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. Asrın felaketinde 460 bin konuyu depremzedelerimize 3 yıl gibi kısa sürede teslim ettik. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz.



OHAL'i kaldıracağız dedik kaldırdık, farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik, seçilme yaşını 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik, Fatih’in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık.



"25 YIL SONRA SAPASAĞLAM BURADAYIZ"



25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak. Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör meselesi canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlar bir bir toprağa düşüyordu. Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, kuranın sesi kısılırsa, Müslümanlık zayıflarsa kardeşliğimizde zayıflamıştır. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye Yüzyılı yapacağız. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Gelecek nesillerin selameti, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Birileri suyu bulandırmaya zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Terör parantezi kırıldığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. Terörün bitmesini Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Açın yolları büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Diyarbakır'a dünyadan turist akacak. Tunceli'nin dağları mis gibi çiçek kokacak. Fırat'ın Munzur'un suları daha berrak akacak. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz.



Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım."