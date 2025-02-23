AK Parti 8. Olağan Kongresi | Erdoğan’dan “yeni dönem” mesajı: Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız

AK Parti bugün 8. Olağan Kongresi’ni topladı. Kongre, Ankara’da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , kongre öncesinde kendisini salonun önünde bekleyenlere seslendi. Erdoğan burada “yeni dönem” mesajı verdi. AK Parti’nin bugün Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiğini söyleyen Erdoğan, “AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik.” dedi. Bugün yeni bir döneme “Bismillah” dediklerini ifade eden Erdoğan, “Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

"ANKARA'YI BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla, Ankara’yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.

AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık.

"YENİ DÖNEME BİSMİLLAH DİYORUZ"

Bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme ‘Bismillah’ diyoruz.

Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Karşımdaki katılımı görünce Rabbime hamd ediyorum.

GENÇLERE VE KADINLARA SESLENDİ

Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin desteğine mahzar olmaktır. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı gençler, özellikle sizlere sesleniyorum; kutlu emanate sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye’yi önce 2053, ardından 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız.

Hanım kardeşlerime sesleniyorum; sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği bir mücadele, başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız.



Sordum, dışarıda katılım ne kadar dedim. Cevap geldi. Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar, boran, fırtına dinlemiyoruz."