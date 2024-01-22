AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Adalar ilçesinde Uğur Sina Şen aday olarak gösterildi. Bu gelişmenin ardından Uğur Sina Şen hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Uğur Sina Şen kimdir?

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen hakkında bilgiler...

UĞUR SİNA ŞEN ?

İstanbul Fatih'te 1966'da doğan Şen, lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Deniz Jeofiziği alanında tamamladı.

16 Nisan 2018'de AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şen, Ocak 2019 itibarıyla ilçe başkanı oldu.

AK Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile ilçe başkanı seçilen Şen, evli ve iki çocuk babası.

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