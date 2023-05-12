AK Parti Adana milletvekili adayını tehdit eden şüpheli yakalandı

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Adana milletvekili adayını tehdit eden şüpheli yakalandı
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AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i dün seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ölümle tehdit eden Selçuk D. (41) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Selçuk D'nin, psikoz hastası olduğu belirtildi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in dün seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit edilmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Yurduseven, "Esnaf ziyareti yaptığım esnada yakışıksız bir tavırla karşı karşıya bırakıldım. 'Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz' diyenlere karşı, 'Ben sizin evladınız yaşındayım. Sizin evladınız, benim anne babamın kapısını çalsa şu üslupla karşılaşmazlardı.' dedim. Bayağı büyük, yüksek bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Ona rağmen Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarımıza devam ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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