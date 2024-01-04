AK Parti aday adaylığı başvuru süresini uzattı

Partilerin yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti'de süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 5 Ocak Cuma günü sona erecek olan belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının uzatıldığını duyurdu.

Aday adayları 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecek.