AK Parti aday adaylığı başvuru süresini uzattı

AK Parti'de belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları süresinin 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

AK Parti aday adaylığı başvuru süresini uzattı

Partilerin yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti'de süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 5 Ocak Cuma günü sona erecek olan belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının uzatıldığını duyurdu.

Aday adayları 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkan adayı ile ilgili bugün bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını  yanıtlayan Erdoğan, İstanbul adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu.

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