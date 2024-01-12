AK Parti aday tanıtım toplantısına erteleme

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından AK Parti aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Sözcü Çelik'in açıklaması şu şekilde,

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın kararıyla ertelenmiştir.



Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."