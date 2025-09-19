AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaplan, makamların geçici olduğunu, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

"AK PARTİ'NİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kablan, her zaman AK Parti'nin neferi olmaya devam edeceğini aktardı.

FARUK BÜLENT KABLAN KİMDİR?

Faruk Bülent Kablan 1973 Adıyaman merkez doğumludur. İlk ve orta eğitimimi Adıyaman’da tamamladı.

Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladı.

Üniversite sonrasında 2008 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTON A.Ş. de ve çeşitli özel şirketlerde çalışmıştır. 2004 yılından itibaren kendisine ait mühendislik şirketini işletmektedir.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Kablan, AK Parti Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006 yılları), AK Parti Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2019 yılları), AK Parti Adıyaman Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlığı (2014-2019 yılları), AK Parti Adıyaman Belediye Yörem A.Ş. kurucusu ve Genel Müdürlüğü (2014-2019 yılları) yaptı.

Kablan, öğrencilik dönemi ve sonrasında çeşitli STK ve Vakıf çalışmalarında aktif rol almıştır.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı görevini ve MÜSİAD Adıyaman Şube Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.