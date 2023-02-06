AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.



10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.



Adıyaman'da depremde can kaybı 13 olarak açıklandı. Yıkılan bina sayısı ise 100.

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman'da enkaz altında olduğu öğrenildi.

Yakup Taş'ın Twitter hesabından ''Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır.'' şeklinde bir paylaşım yapıldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



YAKUP TAŞ KİMDİR?

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 1959 yılında Adıyaman'da doğdu. Evli ve 6 çocuk babası olan iş insanı Taş, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Yakup Taş, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da zirai ve ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

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