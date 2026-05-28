AK Parti, Akçakoca Belediyesi'ndeki seçimle ilgili kararını verdi

Düzce'de Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'ın “irtikap” suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisinde seçim yapılacak.

1 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek oylama öncesi AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, sürecin genel merkez tarafından titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

Şengüloğlu şunları söyledi:

- "Genel merkezimizin işlettiği bir süreç var. O süreç üzerinden gidiyoruz. Bu görev hangi kardeşimize nasip olursa Rabbim onun için kolaylıklar versin. İnşallah şeffaf şekilde bu süreci yöneterek, görevini iyi şekilde yapabilir. Bizlerde elimizden geldiği kadar destek olacağız.

- Daha çok gayret edeceğiz, daha çok Akçakoca için mesai harcayacağız. Hep beraber inşallah Akçakoca'yı hak ettiği noktaya ulaştırmak için var gücümüzle gayret göstereceğiz."