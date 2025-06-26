AK Parti Anayasa Komisyonu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti'nin Anayasa Komisyonu üçüncü toplantı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alıyor.

Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. İlk aşamada partinin daha önce yeni anayasa konusunda yaptığı çalıştaylar, yapılan taslak çalışmalar derlenecek. Arkasından da sivil toplum ve akademisyenlerin yeni anayasa konusundaki görüşleri alınacak.