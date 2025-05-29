AK Parti Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi belli oldu

AK Parti'de yeni anayasa için kurulan komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu.

Komisyon, 4 Haziran Çarşamba günü Beştepe'de toplanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar." demişti.



Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



KARAR MKYK TOPLANTISINDA ALINDI



Edinilen bilgiye göre, komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.



KOMİSYONDA YER ALAN İSİMLER



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, şu isimler var:



AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler



AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA SÜRECEK



Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.



Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"



AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.



Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.



Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.